Megan Thee Stallion: Neuer Song erscheint heute

Heute kommt „Girls in the Hood“, die neue Single von Rapperin Megan Thee Stallion raus. Das kündigte die Musikerin via „Instagram“ an.

Dort postete die 25-Jährige ein Foto, auf dem sie im rosa Bikinin und mit einer flauschigen Kapuze zu sehen ist. Dazu schrieb sie: „Seid ihr Hotties alle bereit für diesen neuen HEIßEN SCH**ß, ab sofort könnt ihr euch GIRLS IN THE HOOD sichern !!“ Der Song ist eine Hommage an die Hip-Hop-Kultur und die Black Lives Matter-Bewegung und steht für den Zusammenhalt der schwarzen Bevölkerung.

Ihr erstes professionelles Mixtape „Fever“ ist übrigens im Mai 2019 erschienen. Es ist sofort auf Platz zehn der Billboard 200 gelandet.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos