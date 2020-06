Melanie C ist stolz auf Billie Eilish

Melanie C und Billie Eilish sind gute Freundinnen geworden und unterstützen sich gegenseitig.

Der „Spice Girls“-Star hat jetzt die 18-Jährige dafür gelobt, dass sie ihre Plattform genutzt hat, um Fans zu einer positiven Haltung zum eigenen Körper zu ermutigen und über rassistische Ungerechtigkeiten zu sprechen. Mel C hat gegenüber „Entertainment Tonight“ erzählt: „Sie ist so weise für ihr Alter. Sie weiß, dass sie eine sehr große Plattform hat und sie nutzt sie am besten. Und das ist mutig, denn jeder hat eine Meinung und jeder ist bereit dazu zu kritisieren, wenn du eine solche Meinung vertrittst. Ich bin wirklich sehr stolz auf sie.“

Gleichzeitig ist Melanie C froh, dass es zu „Spice Girls“-Zeiten noch keine sozialen Medien gab.

Foto: (c) Landmark / PR Photos