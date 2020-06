Melanie C kann Tochter mit Karriere nicht beeindrucken

Eine Mutter zu haben, die zu den berühmten „Spice Girls“ gehört, sollte ziemlich beeindruckend sein, oder nicht?

Die elfjährige Tochter von Melanie C, Scarlet, ist von dieser Tatsache alles andere als angetan. Ganz im Gegenteil, wie die Sängerin der „Sun“ erzählte. Die 46-Jährige sagte: „Wir hatte einige Auftritte umsetzen können, doch um ehrlich zu sein, sie versteht das nicht. Sie ist in ihrem Zimmer und schaut sich TikTok-Videos an. Sie ist so blasiert.“

Übrigens: Obwohl Victoria Beckham aktuell nicht bei den „Spice Girls“ mitmacht, verdient sie sich ein goldenes Näschen.

