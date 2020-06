„Metallica“ versuchen, in ungewöhnlichen Situation Musik zu machen

Ein baldiges neues Album von „Metallica“ erscheint immer wahrscheinlicher. Lars Ulrich gab jetzt gegenüber TV-Moderator Fredrick Sklavan einige Details preis.

Laut dem „Rolling Stone“ sagte der Drummer: „Wir senden uns gegenseitig Ideen per E-Mail und per Zoom und [versuchen] in diesen ungewöhnlichen Situationen Musik zu machen. Es ist schön, in Kontakt zu sein, es ist schön, wieder Teil dieser Gruppe zu sein, und ich freue mich auf die kreativen Möglichkeiten, die vor uns liegen.“ Und weiter: „Bisher sind zumindest die klangliche Seite und die praktischen Elemente in erstaunlich gutem Zustand. Jetzt müssen wir also nur noch herausfinden, wieviel wir schaffen können, ohne im selben Raum zu sein.“

Das letzte Album der Band ist schon eine Weile es: Es war das Doppelalbum „Hardwired… To Self-Destruct“ aus dem Jahr 2016.

