Michael Bublé: Anreiz zum Spenden

Der brutale Mord des Afroamerikaners George Floyd vor laufender Kamera hat für viele das Fass zum Überlaufen gebracht. Auch Michael Bublé ist entsetzt und bittet seine Fans, gemeinsam mit ihm zu spenden, um den Kampf gegen Rassismus voranzutreiben.

Auf „Instagram“ schrieb er: „Das ist nicht die Art von Welt, in der ich möchte, dass meine Kinder groß werden. Ich stehe in Solidarität mit der schwarzen Gemeinschaft und all den Menschen, die Gerechtigkeit und gleiche Rechte ersuchen. Ich bete für die Millionen friedvollen Demonstranten. (…) Aber jeder von uns muss mehr tun, als beten. Wir müssen Teil der Lösung sein, die systemischen Rassismus bekämpft. Ich spende an ACLU [American Civil Liberties Union], die sich um Gerechtigkeit für die Zivil- und Menschenrechte aller Bürger bemühen. Ich fordere euch dazu auch heraus, ebenfalls an ACLU zu spenden. Ich werde jeder Spende bis zu 100.000 Dollar entsprechen, die über den Link aclusocal.org/buble gemacht wird.“

Stars auf der ganzen Welt zeigen sich entsetzt über die Vorgänge in den USA und machen darauf Aufmerksam, dass Rassismus nicht nur in den Vereinigten Staaten ein Problem ist.

