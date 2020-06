Michael Patrick Kelly: Was ihn auf dem Boden hält

Michael Patrick Kelly ist schon seit vielen Jahren erfolgreich im Musikgeschäft. Erst zusammen mit der „Kelly Family“ und seit 2003 als Solokünstler. Bis heute ist der 42-Jährige bodenständig geblieben. Wie er das geschafft hat, das verriet der Musiker im Interview mit „t-online.de“.

Er sagte: „Ich habe viele Schwächen und habe in meinem Leben immer wieder Fehler gemacht. Deshalb weiß ich, dass ich kein unfehlbarer ‚Superstar‘ bin und dass ich mich nicht für zu gut halten sollte. Das ist der erste Reminder, der mich auf dem Boden hält, wenn ich manchmal die Tendenz habe, abzuheben.“ Weiter fügte er hinzu: „Zwar werden wir auf der Bühne zwar regelrecht gefeiert, bekommen Applaus und Lob, aber wir Musiker sind auch nur Menschen.“ Über den zweiten Punkt, den er in seiner Karriere über die Popmusik-Kultur gelernt hat, sagte er: „Es wird einfach übertrieben, vier Stunden in der Maske, Beleuchtung macht jeden Schatten, jede Falte weg. Alles wird retuschiert. Es ist sehr viel Fake, eben nicht das echte Leben, die heile Welt, der Maßstab zum Glück. Wenn man das kennt und weiß, wie trügerisch diese Showbranche ist, dann kann man entscheiden, was Kunst und was echt ist.“

Als dritten Punkt nannte der Musiker seine Zeit im Kloster. Dazu sagte er: „Diese sechs Jahre haben mir sehr gut getan. Ich habe viel gebetet, hatte Zeit zum Nachdenken, Meditieren und Töpfern. Das hat mir sehr geholfen. Dadurch habe ich einen Reset fürs Leben bekommen.“

Foto: (c) MPF / PR Photos