Miley Cyrus: Tolle Botschaft im Bikini

Miley Cyrus hat sich jetzt im Bikini gezeigt. Auf ihrem offiziellen „Tik Tok“-Account teilte sie ein Video von sich in der Bademode, wie sie zu einem Song ihrer kleinen Schwester Noah Cyrus tanzt. Zu dem Clip schreibt sie: „Ich sehe mich gerade zum ersten Mal seit der Quarantänezeit im Bikini.“

Die Botschaft des Clips ist so simpel wie wohltuend: Man soll sich einfach in seiner eigenen Haut wohlfühlen. Und diese Message kommt bei den Fans gut an. Knapp 144.000 Tausend von ihnen drückten auf „Like“.

Mit ihrer neuen Retro-Frisur, die Mama Tish gezaubert hat, tanzt Miley völlig unbeschwert zu den Klängen ihrer kleinen Schwester. Für den frischen Haarschnitt gab’s sogar Lob von Promi-Friseurin Sally Hershberger.

