Milow: „Wir alle müssen mehr tun“

Die Anti-Rassismus-Proteste dürfen nicht aufhören. Milow fordert seinen Fans deswegen auf, sich weiterhin friedlich für eine Änderung in der Gesellschaft einzusetzen und dafür zu demonstrieren.

Auf „Instagram“ zeigte der Sänger, dass auch er an solchen friedlichen Protesten teilnimmt. Dazu schrieb er: „Es ist 13 Tage her, seit George Floyd ermordet wurde und jeden Tag wachsen die Demonstrationen stetig an, in mehr und mehr Städten überall auf der Welt. Egal ob man in Europa oder Nordamerika oder so ist, lasst uns alle gemeinsam den Protesten beitreten, bis wir wahre Veränderung sehen. Wir können mehr tun. Wir alle müssen mehr tun.“

Bei seinem Protest trägt Milow natürlich aus Sicherheitsgründen seinen Camouflage-Mundschutz.

Foto: (c) Brantley Gutierrez