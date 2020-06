„Motörhead“: Lemmy Kilmister bekommt eigenes Biopic

Das Leben von Lemmy Kilmister hat sicher einige spannende Geschichten bereitgehalten. Deswegen wird die Lebensgeschichte des „Motörhead“-Frontmannes auch verfilmt, berichtet „Deadline.com“. Demnach ist als Regisseur Greg Olliver verpflichtet worden.

Dieser sagte: „Alles, was Sie über Lemmy gehört haben, ist wahrscheinlich wahr … nicht, weil er sich Rock’n‘Roll-Klischees zu eigen gemacht hat, sondern weil er sie geschaffen hat. Marlboro Reds und Jack Daniel’s zum Frühstück, Speed zum Abendessen – alles wahr. Aber hinter dieser stahlharten Fassade des Rock’n‘Roll steckte auch ein unwiderstehlicher, komplizierter und löwenherziger Mann, der den Kurs hielt und nie aufgab, die Musik zu spielen, die ihn glücklich machte.“ Demnach ist die Biografie, die den Titel „Lemmy“ trägt, bereits seit mehreren Jahren in Planung. Weiter meinte Olliver: „Wir haben dieses Biopic seit 2013 sorgfältig entwickelt und dabei darauf geachtet, Lemmy, den ‚Motörhead‘-Bandmitgliedern Phil Campbell und Mikkey Dee und all den anderen Leuten, die wichtige Rollen in Lemmys Leben gespielt haben, treu zu bleiben. Dies wird ein Film sein, auf den sie stolz sein werden.“

Die Dreharbeiten sollen Anfang 2021, vorausgesetzt die Coronavirus-Pandemie lässt dies zu.

