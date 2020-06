Motsi Mabuse über den Spagat, in zwei Ländern Karriere zu machen

Motsi Mabuse ist manchmal ziemlich gestresst aufgrund ihrer Karriere in zwei Ländern. Die 39-Jährige begeistert sowohl im deutschen als auch im britischen TV-Format der Tanzshow „Let’s Dance“. Doch da liegt auch das Problem, denn die Tänzerin seit 2018 stolze Mutter einer kleinen Tochter. Mit ihrer Tochter und ihrem Mann lebt Mabuse in Deutschland, fliegt jedoch während der Dreharbeiten von „Strictly Come Dancing“ jeden Samstag nach England. Eine Herausforderung für ihre Familie.

Dem „Mirror“ sagte sie nun: „Ich weine ziemlich oft, wenn ich im Flugzeug sitze. Doch für meine kleine Tochter nehme ich die stressigen Flüge in Kauf. Ich habe noch nie einen Arzttermin verpasst. Ich bin buchstäblich für zwei Stunden nach Hause gekommen, um sie zum Arzt zu bringen, und dann wieder zurückgeflogen.“

Wie lange die beliebte Tänzerin diesen Spagat noch machen kann, bleibt aber abzuwarten. Mabuse hat bereits angekündigt, dass ihr Mann und sie sich ein weiteres Kind wünschen.

Foto via BANG Showbiz