Museumsausstellung soll an Avicii erinnern

Dem verstorbenen Star-DJ Avicii wird in seinem Heimatland Schweden im kommenden Jahr eine eigene Ausstellung gewidmet. Wie das Kulturzentrum „Space“ bekanntgab, sollen in der interaktiven Ausstellung bisher unveröffentlichte Bilder, Videos und Songs des Künstlers gezeigt werden.

In einem Statement erklärt das Museum: „Die Besucher können Tims Reise von einem zurückgezogenen Nerd zu einem gefeierten Superstar verfolgen. Von seinem Kinderzimmer, in dem alles anfing, bis zum Studio in Los Angeles, wo die größten Hits produziert wurden.“

Tim Bergling alias Avicii hat sich am 20. April 2018 das Leben genommen. Seine Mutter kann seinen Tod immer noch nicht begreifen.

