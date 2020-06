Naomi Campbell über Modebranche und Vorurteile

Naomi Campbell hat im Interview mit der “New York Times” über Vorurteile in der Modebranche und Rassismus gesprochen. Auch dort gebe es Vorurteile, wenn es um Ethnie gehe, bestätigte das britische Model.

Die 50-Jährige sagte: „Natürlich basiert es auf Ethnien. Ich habe nie erwartet, dass mir die Dinge zufallen würden. Ich wusste, dass ich extra hart arbeiten müsste. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, bin ich dankbar dafür, dass ich viele starke Frauen in meiner Familie hatte, die mir zeigten, wie man körperlich und geistig stark bleibt, wenn man überleben und erfolgreich sein will. Ich wurde von meiner Mutter, meiner Oma, den wundervollen starken Frauen in meiner Familie erzogen, von diesen starken Verwandten, um zu verstehen, dass ich, was auch immer ich tun würde, es zu 110 Prozent tun musste. (…) Es geht um Anpassung..“

Topmodel Naomi Campbell hat sich übrigens dieses Jahr erstmals hüllenlos ablichten lassen, und zwar für das Modelabel von Vivienne Westwood.

