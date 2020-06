Neue Hauptrolle für Pierce Brosnan

Pierce Brosnan wird im Sci-Fi-Thriller „Youth“ eine der Hauptrollen übernehmen. Das berichtet der „Hollywood Reporter“.

In der in der nahen Zukunft angesiedelten Geschichte geht es um ein älteres Ehepaar, das sich einem teuren Verjüngungsexperiment unterzieht. Während die Ehefrau sich auf Mitte Zwanzig verjüngt, geht bei dem vom Ex-Bond gespielten 70-jährigen Mann etwas schief. Sein Alterungsprozess wird beschleunigt.

Brosnan, der zuletzt 2018 in „Mamma Mia! Here We Go Again“ und „Final Score“ in den Kinos war, drehte kürzlich mit Will Ferrell und Rachel McAdams für „Netflix“ die Eurovision-Komödie „Eurovision Song Contest“.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos