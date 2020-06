Neue Single von „Grey Daze“

Mit „B12“ veröffentlichen „Grey Daze“ gestern (12.06.) einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album „Amends“. Die erste Band von Chester Bennington hatte sich vor seinem Selbstmord wieder zusammengefunden und an einer neuen Platte gearbeitet. Auch nach Benningtons tragischen Tod will der Rest der Band laut „Universal Music“ seinen letzten Wunsch ehren und die Musik veröffentlichen, mit der alles für ihn anfing.

„Amends“ erscheint dementsprechend am 26. Juni.

Hier die Tracklist:

1. „Sickness“

2. „Sometimes“

3. „What’s In The Eye“

4. „The Syndrome“

5. „In Time“

6. „Just Like Heroine“

7. „B12“

8. „Soul Song“

9. „Morei Sky“

10. „She Shines“

11. „Shouting Out“

