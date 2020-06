Rin hat neue Musik parat:

Vorgestern (05.06.) veröffentlicht der Rapper seine aktuelle Single „Das Rennen“. Auf dem Stück blickt er laut „Check Your Head“ hinter den schönen Schein. Denn was bringt einem Ruhm und Geld, wenn man doch nur in einem goldenen Käfig sitzt und darauf wartet, dass die Tage vorbeigehen?

Rin hat übrigens letzten Dezember sein Album „Nimmerland“ veröffentlicht.

