Neue Single von Tom Walker

Erst die Coronavirus-Pandemie und jetzt das erneute Aufkommen von Polizeigewalt gegen schwarze Menschen. Tom Walker hat seine Gefühle darüber in einen neuen Song gepackt.

Auf „Instagram“ kündigte er an: „Die letzten paar Wochen sind für uns eine turbulente Zeit gewesen. Die jüngsten Events haben uns lange und hart darüber nachdenken lassen, in was für einer Welt wir leben. Meine Emotionen in Songs zu packen, ist für mich schon immer eine Art Therapie gewesen und das ist etwas, das mir wirklich in der Quarantäne und den beunruhigenden Zeiten geholfen hat, denen wir gerade gegenüberstehen. Deswegen wollte ich diesen neuen Song für euch veröffentlicht, der den Titel ‚Wait For You‘ trägt. (…) Ich hoffe, er ruft ein Gefühl von Verbindung, Zusammengehörigkeit und Positivität hervor. Er erscheint am Donnerstag (11.06.).“

Ob Tom Walker diesen neuen Song auch auf seiner virtuellen Welttournee performen wird, bleibt abzuwarten.

Foto: (c) Sony Music