Neues Album von Jack Garratt

Jack Garratt meldet sich endlich mit neuer Musik zurück, nachdem es vier Jahre ruhig um ihm gewesen ist.

Der Sänger veröffentlicht gestern (12.06.) sein zweites Album „Love, Death & Dancing“, berichtet „Universal Music“. Darin singt der Brite sehr offen über seinen rasanten Aufstieg und wie er mit dem schnellen Ruhm überhaupt nicht klar kam. Der Druck und die Erwartungshaltung wurden einfach zu groß für Garratt, doch mehrere Therapien und Mediation halfen ihm schließlich aus der Krise heraus.

Hier die Tracklist:

Disk 1:

1. Time

2. Mara

3. Return Them To The One

Disk 2:

1. Better

2. Get In My Way

3. Mend A Heart

Disk 3:

1. Circles

2. Anyone

3. Doctor Please

Disk 4:

1. She Will Lay My Body On The Stone

2. Old Enough

3. Only The Bravest

Foto: (c) Sir Jones / PR Photos