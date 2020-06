Niall Horan ist stinksauer

Niall Horan ist mit „One Direction“ weltberühmt geworden. Seit sich die Boyband aufgelöst hat, ist der 26-Jährige solo unterwegs – und das ziemlich erfolgreich. Sein Debütalbum „Flicker“ aus dem Jahr 2017 ist mit Gold und Platin ausgezeichnet worden. In diesem Jahr folgte die zweite Platte „Heartbreak Weather“, doch die macht den Iren nicht so glücklich. In den USA ereichte das Album „nur“ Platz vier.

Gegenüber dem „Daily Star“ sagte Niall dazu: „Es ist eine Schande, dass es während dieser Scheiße veröffentlicht wurde.“ Dabei bezieht er sich auf die Coronakrise. Er habe sich zwar sehr gewünscht, dass es in Amerika ein Nummer-Eins-Hit wird, es sei aber ein Trost, dass er es in England war.

Dennoch machte er seinem Ärger weiter Luft. Offenbar hat er das Gefühl, dass seine harte Arbeit nicht richtig gewürdigt wird: „Es war eine lange Zeit, die ich an dem Album gearbeitet habe und dann wird es in dieser Situation veröffentlicht.“

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos