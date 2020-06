Nick Cave: Exhibition mit privater Büchersammlung

Nach seinen vierzig Lieblingsbüchern wurde er gefragt, fünfzig hat er geliefert. Nick Cave ist eine echte Leseratte. Dabei ist es ihm gar nicht so leichtgefallen, eine Liste seiner Lieblingsbücher aufzustellen, denn seine Bücherregale zu Hause sind leer.

In seinem Online-Fan-Experiment „Red Hand Files“ hat der Musiker geschrieben: „Normalerweise würde ich zur Beantwortung dieser Frage einfach zu meinen Bücherregalen gehen und vierzig Bücher auswählen. Meine Bücherregale sind jedoch völlig leer. Die über 5000 Bücher, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe, wurden an die Royal Danish Library in Kopenhagen geliefert. Sie sind jetzt Teil der atemberaubenden, herzzerreißenden ‚Stranger Than Kindness‘-Ausstellung.“

Die Nick-Cave-Exhibition in Kopenhagen soll eine Reise in die kreative Welt des Musikers, Geschichtenerzählers und Künstlers sein. Die Ausstellung präsentiert mehr als 50 Jahre von Caves Leben, Werk und Inspiration.

Foto: (c) Landmark / PR Photos