„Nick Cave & The Bad Seeds”: Nachholtermine 2021

Vergangenes Jahr haben „Nick Cave & The Bad Seeds“ mit dem Release ihres Doppelalbums „Ghosteen“ überrascht, die Platte wurde von Kritikern überaus positiv aufgenommen. Anschließend sollte eine große Tour dazu folgen – aber dann kam die Corona-Pandemie.

Jetzt stehen die Nachholtermine für 2021 fest und erfreulicherweise klappen alle vier Deutschland-Konzerte. „Nick Cave & The Bad Seeds“ kommen also nach Köln, Hamburg, Berlin und München. Die Shows sind um ziemlich genau ein Jahr verschoben worden. Tickets gibt es online bei „eventim.de“ sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das sind die Termine 2021 von „Nick Cave & The Bad Seeds“:

29.04. Köln, Lanxess Arena (verlegt vom 17.05.2020)

07.05. Hamburg, Barclaycard Arena (verlegt vom 18.05.2020)

08.05. Berlin, Mercedes-Benz-Arena (verlegt vom 27.05.2020)

19.05. München, Olympiahalle (verlegt vom 06.06.2020)

