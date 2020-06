Nico Santos: „Ich besitze weder ein Auto, noch eine teure Wohnung“

Nico Santos ist der Sohn des berühmten „Melitta-Mannes“. Schon als Kind hat der Sänger zu spüren bekommen, dass das Leben nicht nur aus Höhen, sondern auch aus Tiefen besteht.

Er sagte im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Mein Papa hat damals von den Werbeeinnahmen als ‚Melitta-Mann‘ nicht schlecht verdient, aber so schnell das Geld geflossen ist, war es dann auch wieder weg. Wir haben unser Zuhause auf Mallorca verloren, ich musste alles dort lassen, was mir lieb war. Dieses Erlebnis habe ich quasi abgespeichert. Ich habe deswegen immer zugesehen, möglichst wenig auszugeben. Ich besitze weder ein Auto, noch habe ich eine unfassbar teure Wohnung.“

Heute schreibt Nico Santos einen Hit nach dem anderen, nicht nur für sich, auch für andere Künstler. Dazu sagte er noch: „Mein Plan war es, einfach nur Musiker zu sein. Aber ein Allround-Künstler, also zugleich Komponist, Arrangeur und Produzent, ist natürlich das Nonplusultra. Selbst wenn ich nur beim Songwriting geblieben wäre, wäre ich schon unfassbar glücklich. Wenn ich am Ende meiner aktiven Zeit ein Repertoire von 3000 oder 4000 Songs hätte, hätte ich schon eine extrem gute Rente. Das war und ist für mich wichtig: In so einem unbeständigen Job muss man sich etwas Beständiges aufbauen.“

Foto: (c) Universal Music