Nico Santos: Nach neun Jahren hat es „Zoom“ gemacht

Erst vor kurzem kam heraus, dass sich Nico Santos schon Anfang des Jahres von seiner Freundin getrennt hat und beim Free European Song Contest hat er sich mit seiner neuen Liebe gezeigt.

Jetzt hat der Sänger bei der „MDR“-Sendung „Riverboat“ erzählt, dass sich die beiden schon lange kennen: „Wir kennen uns schon seit neun Jahren. Sie hat im gleichen Club gearbeitet, in dem ich auch vor fast zehn Jahren gearbeitet habe. Die ersten Möbel, die ich in Deutschland hatte, hatte ich wegen ihr. Als ich dann mal nach Köln gezogen bin, hat sie mir die ersten Wohnungen gezeigt und wie Köln aussieht. Also, es war immer sehr freundschaftlich und jetzt waren wir zum ersten Mal beide Single.“ Die Identität seiner Freundin soll aber vorerst ein Geheimnis bleiben.

Nico Santos büffelt übrigens gerade für den Führerschein.

Foto: (c) Universal Music