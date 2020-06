Nils Wülker: Single und Album

Es gibt neue Musik von Nils Wülker. Der Jazzmusiker veröffentlicht vorgestern (05.06.) seine aktuelle Single „The You Of Now“, berichtete „Beats International“. Im selben Atemzug kündigt er auch das Erscheinungsdatum seines kommenden Albums „Go“ für den 04. September an. Seine Anfänge hatte die Platte noch in einer Zeit, in der Corona eigentlich kein Thema war, doch trotzdem passt der Titel in die jetzige Zeit.

Wülker selbst erklärte: „Ich habe versucht, die Situation anzunehmen, wie sie ist und sie kreativ zu nutzen. Den Gedanken, für mich auszuloten, was ich nur mit meinem Nicht-Harmonie-Instrument an Klanglandschaften generieren kann, hatte ich zwar schon vor Corona, besonders nach der Duo-Tour, bei der wir uns ja auch oft mit eigenen Loops begleitet haben, aber jetzt hat es eben perfekt gepasst.“

Hier die Tracklist:

01. Distorting Time

02. Hidden Intentions

03. The You Of Now

04. Hybrid

05. Seat 47

06. Highline (feat. Theo Croker)

07. The Frame

08. Blow Up

09. Perlage

10. Faced With A Choice, Do Both

Foto: (c) Claudia Hunter