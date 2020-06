„Nirvana“: Krist Novoselic erklärt sich

Da seine Zustimmung für Donald Trump bei seinen Fans nicht gut ankam und es rege Kritik hagelte, sah sich Krist Novoselic gezwungen, seinen „Twitter“-Account zu deaktivieren. Auf „Facebook“ hingegen – er stellte seine Seite wieder auf öffentlich – bezog der ehemalige „Nirvana“-Bassist Stellung.

Er schrieb dort: „Um ein paar Dinge zu klären: Als bekennender Unabhängiger unterstütze ich weder eine große Partei noch einen Kandidaten. Und es fühlt sich verrückt an, das sagen zu müssen, aber ich unterstütze weder Faschismus noch einen autoritären Staat. Ich glaube an eine zivilisierte Gesellschaft und daran, dass wir alle darauf hinarbeiten müssen. Liebe und Dank an jeden, der dies lesen möchte.“

Zuvor hatte Novoselic Trumps „klare und direkte“ Ansage, bei den Protesten hart durchzugreifen, gelobt.

Foto: (c) Jerome Lynch / PR Photos