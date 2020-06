Noel Gallagher hat „Oasis“-Songtexte verloren

Es hätte noch viel mehr Songs von „Oasis“ geben können, wären die unveröffentlichten Songtexte nicht verloren gegangen. Darüber hat jetzt Noel Gallagher in dem Podcast „Funny How?“ gesprochen.

Der Sänger erzählte: „Ich habe am Anfang von ‚Oasis‘ eine Menge Texte verloren. Wir wurden von der Polizei aus einem Hotel in Manchester geworfen (…) und ein Textbuch ging verloren. Es ist nicht wieder aufgetaucht. Das war 1993 oder 1994. Also hat es einfach jemand in den Mülleimer geworfen, oder?“ Ziemlich ärgerlich!

Noel Gallagher ist übrigens auch glücklich und zufrieden, wenn er nie wieder neue Songs schreiben würde.

Foto: (c) Landmark / PR Photos