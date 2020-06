Noel Gallagher kann sein Gehirn hören

Für eine Karriere als Rockstar muss man offenbar körperliche Opfer bringen. Zumindest ist es bei Noel Gallagher so, der unter einem Tinnitus leidet.

Im „Funny How?“-Podcast erzählte der Musiker: „Kennst du das, wenn du in ein Badezimmer gehst und das Licht anmachst und automatisch der Ventilator mit angeht? Wenn du es dann wieder ausmachst, dann braucht er eine Weile, bis er wieder aufhört. Eines Abends hat bei mir das Geräusch nicht mehr aufgehört. Ich ging also zum Arzt und wurde getestet und so. Der Tinnitus ist demnach das Geräusch deines Gehirns. Was dich davon abhält, das Geräusch deines Gehirns zu hören, sind diese schützenden Rezeptoren. Und wenn die abgenutzt sind, dann kannst du dein eigenes Gehirn hören. Bei mir war es nicht so schlimm. (…) Der Arzt sagte: ‚Nach einer Weile, werden Sie sich daran gewöhnen.‘ (…) Aktuell höre ich es nicht, außer ich konzentriere mich darauf oder wenn ich ins Bett gehe, dann ist es da. Es klingt wie ein pfeifender Wasserkessel.“

Trotzdem ist es sicherlich gut, dass Noel Gallagher sich eine Pause gönnt und vor 2021 kein neues Album herausbringen wird.

Foto: (c) Landmark / PR Photos