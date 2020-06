Noel Gallagher und der Hitler-Bart

Noel Gallagher ist halt eben doch ein echter Rebell. Der Rocker soll einmal bei einem Besuch in der Downing Street ein Portrait von Margaret Thatcher verunstaltet haben.

Johnny Hopkins, der in den Neunziger mit „Oasis“ arbeitete, schrieb laut „contactmusic.com“ in Gallaghers Buch „Don’t Look Back in Anger: The rise and fall of Cool Britannia“: „Ich habe diesen Triumpf gefühlt, als die Tories aus- und die Labour-Partei einzog. Aber ich hatte trotzdem ein schlechtes Gefühl, dass sie nicht das sind, wofür wir sie halten und dass die Menschen ‚Oasis‘ als Teil des Establishments ansehen würde. Noel hat einen Hitler-Bart auf ein gerahmtes Foto von Margaret Thatcher gemalt. Vielleicht war es nur dafür schon wert.“

Ob sich Noel Gallagher an diese Tat überhaupt noch erinnern kann? Während seiner Zeit bei „Oasis“ sorgte er und sein Bruder Liam regelmäßig im Vollrausch für große Skandale.

Foto: (c) Lawrence Watson / Verstärker Medienmarketing