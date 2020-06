Noel und Liam Gallagher: Streitausbruch wegen eines Brettspiels

Das Brettspiel „Frustration“ ist der eigentliche Auslöser für Noel und Liam Gallaghers Streit gewesen.

Im „Funny How?“-Podcast erzählte Noel jetzt: „Es hätte immer in Gewalt geendet. (…) Er hat mir schon immer irgendwie vorgeworfen, dass ich, bevor das Spiel überhaupt losging, die Glaskuppel abgeschraubt und Schmiere auf den Würfel gegeben hätte. Das Spiel beruht nur auf Zufällen. Es liegt in Gottes Hand. Ich habe für seinen Geschmack viel zu oft gewonnen, so dass er damit nicht klar kam und mich beschuldigte, zu bescheißen.“ Noel zog daraus die einzige Konsequenz, die möglich war. Er sagte weiter: „Als die Band sich trennte, habe ich ‚Frustration‘ mitgenommen. Ein Spiel ist immer in meiner Garderobe.“

Offenbar ist Noel Gallagher doch der schlechtere Verlierer, denn während Liam Gallagher immer mal wieder die Hoffnung auf eine Reunion anklingen lässt, lehnt Noel diese kategorisch ab.

