Nü-Metal-Festival: 2.500 Menschen sollen trotz Corona feiern dürfen

Trotz Corona sollen von 16. bis 18. Juli 2.500 Metal-Fans beim Nü-Metal-Festival in Wisconsin feiern dürfen, und das, obwohl Experten dringend davon abraten. Normalerweise passen in das Q&Z Expo Center mehr als 10.000 Besucher, beim Festival soll die Anzahl aber begrenzt werden.

Auf der „Facebook“-Seite des Centers heißt es: „Dies ist ein OUTDOOR-EVENT für 3 Tage. Wir verkaufen nur 20 Prozent, so dass jeder die Wahl und die Möglichkeit hat, social distancing zu betreiben. Das Festival wird auch nicht als ‚Herd Immunity‘ bezeichnet, und der Name [ist] nicht mehr mit unseren sozialen Medien oder einer unserer Werbeaktionen verbunden.“ Weiter steht dort: „Wir wollen, dass JEDER ein sicheres und rockiges Erlebnis hat! Wir sehen uns dort!!! Wenn die Leute an einer großen öffentlichen Veranstaltung teilnehmen, ermutigen wir sie, Stoffmasken zu tragen, sich die Hände zu waschen oder Händedesinfektionsmittel zu benutzen und social distancing zu betreiben.“

Judy Burrows vom Marathon County Health Department rät von dem Besuch des Festivals ab und sagte gegenüber dem Lokalsender „WFRV Local 5“: „Die Gesundheitsbehörde hält Einzelpersonen wegen der Gefahr der Verbreitung von COVID-19 davon ab, an Massenversammlungen teilzunehmen.“

Foto: (c) LooMee TV