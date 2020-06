Paris Jackson: Heute erscheint ihre Debüt-EP

Michael Jacksons Tochter Paris hat zusammen mit ihrem Partner Gabriel Glenn das Duo „The Soundflowers“ gegründet. Vorgestern (24.06.) erscheint ihre gleichnamige Debüt-EP. Erstaunlich dabei ist, dass die fünf Titel darauf, in keinster Weise nach ihrem berühmten Vater, dem King of Pop, klingen.

Wie „musikexpress“ berichtet, beschreibt die 22-Jährige ihre Musikrichtung eher als akustische Indie-Folk-Klänge mit einem Hauch von „Bluegrass Country und Beach Reggae“. In einer Pressemitteilung ließ die Sängerin verlauten: „Ein Großteil unserer Musik, einige der Lieder auf der EP und einige der Lieder, die noch kommen werden, handeln vom Schmerz. Ich bin sicher, dass es für viele als ‚emo‘ und traurig daherkommen wird, und das ist in Ordnung. Aber ich hoffe, dass es diejenigen trösten wird, die sich so fühlen, wie ich mich gefühlt habe, als ich die Lieder geschrieben habe, insbesondere ‚Geronimo‘. Ich möchte, dass die Zuhörer, die mit den Texten mitschwingen, wissen, dass sie nicht allein sind. Und dass es noch besser wird.“ Sie fügt hinzu: „Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass die Menschen unsere Musik hören und mich so sehen werden, wie ich bin. Dies ist die erste Gelegenheit, meine Reise auf meine eigene Art und Weise zu teilen.“

„The Soundflowers“ haben außerdem angekündigt, alle Nettoerlöse der Verkäufe bis Juli an die Organisationen „Black Women Lead“, „Black Voters Matter Fund“ und „BEAM“ zu spenden.

Foto: (c) PRN / PR Photos