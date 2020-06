Paul Kalkbrenner: Zurück zu seinen Rave-Wurzeln

Paul Kalkbrenner hat letzte Woche (05.06.) seine neue EP mit dem Titel „Speak Up“.

Wie „Sony Music“ berichtet, kehrt der DJ darauf zu seinen Rave-Wurzeln zurück. Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels zu einzelnen Tracks: „‘Laser In‘, der Opener der EP, beginnt mit einem Broken-Beat-Sound. Drums dominieren den Track, in dessen Verlauf skizzenhafte und verzerrte Sounds allmählich miteinander verschmelzen. Es ist ein Stück mit Ecken und Kanten, das man nicht ganz unzutreffend als ‚Dancey Punk‘ bezeichnet könnte und das damit geradezu im Gegensatz zu ‚Eyes Open‘ steht, dessen dunkle, schmatzenden und warmen Synthesizer-Sounds und Melodien den Hörer einhüllen und immer tiefer hineinziehen. ‚Check Yourself‘ ist Techno pur: treibend, perkussiv, ungestüm und einfach nur groß. Es ist jene Art von Musik, bei der sich alles um die Kick-Drum dreht. Eine Hymne, die den Dancefloor füllt und in Bewegung hält. Die EP schließt mit ‚Speak Up‘, das beispielhaft dafür steht, was Paul am besten kann, wenn er mit Gesang arbeitet. Der Track ist simpel, eindringlich und wunderschön, voller Melodie und Wärme, jedoch minimal produziert.“

Hier die Tracklist:

1. Laser In

2. Eyes Open

3. Check Yourself

4. Speak Up

Foto: (c) Thomas Lohr / Sony Music