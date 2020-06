Paul McCartney fordert weniger Fleisch in Schulkantinen

Zum Geburtstag letzte Woche (18.06.) hat sich Paul McCartney gewünscht, dass die Menschen aufhören würden, Fleisch zu essen. Jetzt hat er laut „The Guardian“ zusammen mit seinen Töchtern Stella und Mary ein Statement abgegeben, in dem Englands Bildungsminister Gavin Williamson aufgefordert wurde, den Fleischkonsum in den Schulkantinen zu reduzieren. Damit unterstützen die McCartneys eine Kampagne der Tierschutzorganisation PETA.

In ihrem Statement steht: „Niemand muss Fleisch essen, also sollte es nicht zwingend vorgeschrieben sein, es in Schulen zu servieren. Es ist an der Zeit, die Schul-Ernährungsstandards zu überarbeiten, um dem Planeten zu helfen, Tiere zu verschonen und eine gesunde Ernährung zu fördern.“ Der bisherige Speiseplan in Englands Schulen sieht vor, dass jeden Tag Milchprodukte serviert werden und Fleisch und Geflügel mindestens drei Mal pro Woche auf dem Speiseplan stehen sollten.

Übrigens veröffentlicht Paul McCartney am 31. Juli die remasterte Version seines Albums „Flaming Pie“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos