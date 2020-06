Paul Weller versucht, sich nicht zu wiederholen

Bei mittlerweile fast 15 Studioalben ist es schwer, sich immer wieder neu zu erfinden. Paul Weller probiert es trotzdem jedes Mal aufs Neue.

Gegenüber „PopMatters.com“ sagte der Modfather dazu: „Ich möchte mich selbst nicht wiederholen, was unvermeidbar ist, wenn man das schon eine ganze Zeit lang macht. Aber so gut es geht, versuche ich, nicht zu wiederholen, was ich schon getan habe. (…) Doch wenn ich ehrlich bin, dann mache ich es für mich selbst und hoffe einfach, dass es anderen Menschen gefällt.“

So auch sein kommendes Album „On Sunset“, welches am 03. Juli erscheint.

