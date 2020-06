Phil The Beat beamt Blümchen ins Jahr 2020

Seit heute gibt es den Blümchen-Song „Herz an Herz“ aus dem Jahr 1995 auch in einer neuzeitlicheren Version. Verantwortlich für den Song „Heart To Heart“ zeichnet sich kein anderer, als der deutsche Musikproduzent Phil The Beat, der auch schon mit Künstlern wie Mike Singer oder Mark Forster zusammen gearbeitet hat.

Wie „Warner Music“ berichtet, ist die Verbindung der Beiden kein Zufall. Jasmin Wagner und der Produzent haben sich vor eineinhalb Jahren auf einer Aftershow-Party kennen gelernt. Phil The Beat sagte dazu: „Danach haben wir uns getroffen um über musikalische Projekte zu sprechen und es hat direkt Klick gemacht.“ Selbst mit der Musik der 90er-Jahre aufgewachsen, kam ihm die Idee, Jasmins Song „Herz an Herz“ neu aufnehmen. Er sagte weiter: „Ich fand den Song schon mega als ich jung war und verbinde damit viele tolle Momente in meinem Leben. Ich habe immer das Gefühl, in einer besonderen Zeit zu sein, wenn ich die Musik höre. Ein bisschen wie Magie“.

Jasmin Wagner spielt im Videoclip zu „Heart To Heart“ übrigens persönlich mit. Dazu sagte Phil The Beat: „Sie ist einfach eine unglaublich nette, tolle Persönlichkeit. Sie strotzt nur so vor Energie und zieht alles durch, was sie sich vornimmt. Das finde ich sehr inspirierend und imposant.“

Foto via BANG Showbiz