Pierce Brosnan durfte bei „Eurovision Song Contest“-Film nicht singen

In seinem neuesten Film „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“ hat Pierce Brosnan unbedingt singen wollen. Doch Will Ferrell, der in dem Streifen die musikalische Hauptrolle innehat, war nicht dafür.

Gegenüber „Entertainment Tonight“ scherzte Brosnan jedenfalls: „Ich habe also mein Platin-Album, mein Gold-Album mitgebracht und gesagt: ‚Schaut her, das habe ich von ‚Mamma Mia‘. Warum singe ich hier nicht auch einen Song?‘ Ich denke Will, er war deswegen ein bisschen sensibel… ihr wisst schon, Ego!“

Der Film „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“ läuft übrigens seit dem 26.06. auf “Netflix”.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos