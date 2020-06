Pink macht sich über Donald Trump lustig

Pleite für Donald Trump! Der Präsident der USA hat mit einer großen Kundgebung in Tulsa, Oklahoma seinen Wahlkampf neu gestartet – vor Publikum. Allerdings war ein Drittel der 19.000 Sitze im BOK-Center leergeblieben. Dabei hatte Trump im Vorfeld groß und pompös mit vollen Rängen geprahlt. Was war passiert? Trump-Gegner haben sich über „Twitter“, „Tik-Tok“ und Co. zusammengetan, um kostenlose Tickets für die Wahlkampfveranstaltung zu ergattern. Der 74-Jährige wurde also von einer Gruppe kreativer Teenager aufs Glatteis geführt.

Sängerin Pink garnierte das Ganze noch mit einer Portion Häme. Sie twitterte: „Ich glaube, ich habe die Halle in fünf Minuten ausverkauft.“

Übrigens: Pink und ihr Sohn Jameson waren mit Corona infiziert.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos