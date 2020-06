Prince: Eine Million Dollar für Purple Rain Gitarre

Eine verloren geglaubte Gitarre der Poplegende Prince soll eine Million Dollar wert sein. Er benutzte sie auf seiner „Purple Rain“-Tour.

Die Gitarre von „Costum Electric Blue“ war eine von vier „Cloud“-Instrumenten, die eigens für Prince zwischen 1984 und 1985 angefertigt wurden. In den 90er Jahren verschwand das Instrument und ist letztes Jahr erst wieder aufgetaucht. Am 19. Juni wird sie nun bei einer Auktion von „Julien’s“ versteigert. Erwartet wird der Preis von einer Million Dollar vor allem, weil die anderen drei Gitarren bereits Besitzer haben, die ihre Schätze anscheinend nicht so schnell verkaufen wollen.

Prince war eine Rocklegende, ein begnadeter Tänzer und Sänger. Er verstarb 2016 an der Überdosis eines Schmerzmittels im Alter von 57 Jahren.

Foto: (c) Warner Music