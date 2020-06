Prinz Charles und die royalen Sonderwünsche

Im royalen Palast gibt es schon so einiges an Luxus und trotzdem haben die Mitglieder der Königsfamilie noch ihre Sonderwünsche. Auch Prinz Charles.

Die „Bunte“ zitiert in einem „Instagram“-Post einen ehemaligen Butler von Prinzessin Diana. Der erzählt: „Sein Schlafanzug wird jeden Morgen gebügelt, auch seine Schnürsenkel werden gebügelt, der Badewannenstöpsel muss sich an einer ganz besonderen Stelle befinden und die Wassertemperatur exakt lauwarm sein.“ Was ein luxuriöser Service. Doch es geht noch mehr: Ein Diener soll ihm sogar die Zahnpasta auf die Zahnbürste drücken! Ob der Diener dann wohl auch beim Zähne putzen hilft?

Prinz Charles kann übrigens nach seiner Coronavirus-Erkrankung noch immer nichts riechen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos