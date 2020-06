Puzzeln mit „AC/DC“

Ohne Fleiß kein Preis: So haben es „AC/DC“ an die Spitze der Rockbands geschafft und so schaffen auch ihre Fans das neue Merchandise der Band.

„AC/DC“ bringen nämlich vier Puzzles mit den Covern ihrer Alben „High Voltage“, „For Those About To Rock“, „Blow Up Your Video“ und „Ballbreaker“ heraus, berichtet „NME“. Alle vier Geduldsspiele wird es ab dem 04. September bei „Zee Productions“ geben und aus insgesamt 500 Teilen bestehen.

„AC/DC“ sind nicht die erste Rockband, die sich ins Puzzle-Geschäft begeben. Auch von „Iron Maiden“, „Slayer“, „Judas Priest“ und „Motörhead“ gibt es bereits diverse Puzzles.

Foto: (c) Sony Music / James Minchin