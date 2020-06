Queen Elizabeth II bleibt zu Hause

Die Royales sind im Home-Office und Queen Elizabeth II. musste einige Anpassungen für formelle Anlässe vornehmen. Vieles ist anders, als sonst. Der 99. Geburtstag von Prinz Philip wurde nicht gefeiert und das erste Mal in knapp 70 Jahren war die Queen nicht bei ihrer geliebten Royal-Ascott-Rennwoche zugegen.

So langsam aber kehrt Normalität zurück. Zumindest für ihren Sohn Charles und ihren Enkel William, die die ersten Termine in der Öffentlichkeit wieder wahrnehmen. Elizabeth II. wird jedoch nach wie vor zu Hause bleiben. Das berichtet „The Sunday Times“. Die 94-Jährige soll noch etliche weitere Monate auf Schloss Windsor bleiben, sogar eine Rückkehr in den Buckingham-Palast sei erstmal ausgeschlossen. Ersten Spekulationen zufolge soll es einen ersten Auftritt von ihr frühestens im kommenden Herbst geben. Ein Insider verriet: „Die Queen wird nichts tun, was gegen den Rat für ihre Alterskategorie verstößt und sie wird alle Ratschläge befolgen.“

Auf der faulen Haut liegt die Queen aber nicht. In ihrem vollen Terminkalender stehen unter anderem Telefonate mit dem Premierminister Boris Johnson.

Foto: (c) Away! / PR Photos