Queen Elizabeth II. mag keinen Knoblauch

Queen Elizabeth II. ist zwar kein Vampir, mag aber ebenso wenig Knoblauch wie die Blutsauger. Das hat jetzt Darren McGrady auf seinem „YouToube“-Kanal ausgeplaudert, ein ehemaliger Küchenchef der Monarchin.

Er sagte: „Die Königin mag keinen Knoblauch, wir konnten ihn im Buckingham Palast nicht verwenden.“

McGrady erklärte auch, dass die Queen eine Vorliebe für ihr selbst angebautes Essen habe, insbesondere das, was auf dem Anwesen von Schloss Balmoral wächst. Außerdem liebe sie „Potted Shrimps“, ein traditionelles britisches Gericht bestehend aus braunen Garnelen in Butter mit Muskatgeschmack, die in einen kleinen Topf eingelegt wurden.

Foto: (c) Away! / PR Photos