Queen Elizabeth II. und ihr Beauty-Geheimnis

Mit ihren 94 Jahren scheint Queen Elizabeth II. kaum zu altern und auch ihre Haut ist nach wie vor makellos.

Stuart Miles, Altersexperte und Gründer von „MilesYounger.com“, hat laut „Hello!“ jetzt das Geheimnis ihrer Majestät gelüftet und erzählt: „Die Königin hat eine unglaubliche Haut, und das liegt vor allem daran, dass sie die Sonnenstrahlen, die auf ihr Gesicht treffen, lebenslang meidet. Bei Auslandsreisen hat sie immer einen Hut oder einen Sonnenschirm getragen, der ihre Haut vor den Auswirkungen der Sonne geschützt hat. Sie nimmt nicht an einem jährlichen Sonnenurlaub teil, sondern zieht es vor, ihre Sommer in Schottland zu verbringen. Dies hat ihre Haut über die Jahre hinweg so jung wie möglich gehalten.“

Übrigens isst Queen Elizabeth II. ihre Bananen immer mit Messer und Gabel.

