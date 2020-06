„Rage Against The Machine“: Tom Morello beschenkt Fan mit Gitarre

Da hat Tom Morello einem Fan eine ganz große Freude gemacht. Nandi Bushell veröffentlichte anlässlich der „Black Lives Matter“-Bewegung vor kurzem eine Coverversion des „Rage Against The Machine“-Songs „Guerrilla Radio“. Die Zehnjährige spielt darin sowohl Gitarre, als auch Schlagzeug, als auch Bass. Das „YouTube“-Video erreichte auch Tom Morello, der den Clip auf „Twitter“ teilte und schrieb: „Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg.“

Doch damit nicht genug: Bushell teilte jetzt ein Video auf ihrem „YouTube“-Channel, in dem sie mit einer Videobotschaft von Morello persönlich überrascht wurde sowie einer von ihm signierten Gitarre. Der Musiker sagte darin: „Hey Nadi, ich möchte, dass du diese Gitarre von mir als Geschenk erhältst, da du so großartig rockst. Und jemanden so gut rocken zu sehen, der so jung ist, gibt mir wirklich Hoffnung für die Zukunft.“

Nandi Bushell hat ihre Fans zuvor schon mit ihren Interpretationen von „Nirvana“- und „Queens Of The Stone Age“-Songs begeistert.

Foto: (c) Sony Music / BMG