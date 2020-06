Rapper Bris auf offener Straße erschossen

24 Jahre alt, Rapper am Anfang seiner Karriere, jetzt ist er tot: Bris ist bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Das hat ein Gerichtsmediziner der Stadt Sacramento am Dienstag (23.06.) bestätigt, wie „musikexpress.de“ berichtet.

Doch was ist da genau passiert. In der Nacht vom 21. Juni ging ein Bericht über Schüsse in der Nähe des Franklin Boulevards und der Fruitridge Road bei der Polizeistation von Sacramento ein. Als die Polizisten an dem mutmaßlichen Tatort eintrafen, fanden sie Bris tot auf. Laut Gerichtsmediziner erlitt Christopher Treadwill, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen hieß, eine tödliche Schusswunde. Wer für die Tragödie verantwortlich ist, wurde bislang noch nicht geklärt.

Bris konnte im Jahr 2019 mit Songs wie „Panhandling“, „Lightning McQueen“ und „Sparked a Fuse“ einige Erfolge erzielen.