Rebel Wilson: „Bekam viel Geld für Übergewicht“

Durch ihre Rolle in „Pitch Perfect“ (2012) schaffte sie den internationalen Durchbruch: Rebel Wilson. Und auch im Hollywood-Streifen „How to be Single“ (2016) überzeugte die füllige Schauspielerin und wurde zum Publikumsliebling. Sie selbst sagte übrigens mal, sie glaube, dass ihr Übergewicht sie lustiger mache.

Nun verriet die Australierin, dass sie für ihr Gewicht bezahlt wurde. Seit Anfang des Jahres ist Rebel Wilson jetzt am Abnehmen. Dem britischen Magazin „The Sun“ sagte sie: „Es geht darum, sich mental klarzumachen, warum ich zu viel gegessen habe und einen Job hatte, bei dem mir viel Geld gezahlt wurde, damit ich fülliger bin.“ Offenbar gibt es nicht viele übergewichtige Schauspielerinnen für derartige Rollen, wie Rebel Wilson sie spielt.

Rebel Wilson hat das Jahr 2020 zu ihrem „Jahr der Gesundheit“ erklärt und möchte abnehmen. Ihr Ziel: 75 Kilo wiegen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos