Reese Witherspoon: „Sprecht mit euren Kindern über Rassismus und Hass“

Der Mord an dem Afroamerikaner George Floyd hat vor allem in den USA, aber auch weltweit Proteste ausgelöst. Das hat auch der Sohn von Reese Witherspoon mitbekommen. Wie die Schauspielerin auf „Instagram“ schreibt, hat der Siebenjährige seine Eltern ausgefragt: „Gestern Abend hat mein siebenjähriger Sohn beim Abendessen gefragt, warum die Erwachsenen alle so verärgert sind. Wir haben mit ihm darüber, was mit George Floyd passiert ist, gesprochen. Eine weiße Mutter zu sein, die versucht, Rassismus und Bigotterie zu erklären, und ihr weißer Sohn, der nicht verstand, warum jemand einen anderen Menschen so behandelt, war herzzerreißend.“

Witherspoon sei damit aufgewachsen, dass alle Menschen gleich sind und die gleiche Luft atmen. Deswegen ruft sie Eltern dazu auf, mit ihren Kindern über dieses Thema zu sprechen. Sie schreibt weiter: „Bitte redet mit euren Kindern über Rassismus, Privilegien, Bigotterie und Hass. Wenn ihr nicht mit ihnen darüber sprecht, macht es jemand anderes.“

Die Musikindustrie hat als Reaktion auf den Mord den Stecker gezogen. Der Tag soll dazu genutzt werden, die alltägliche Arbeit liegen zu lassen und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, wie man die farbige Gemeinschaft unterstützen kann.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos