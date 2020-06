Rihanna und ihr neuer Lippenstift

Rihanna hat ihren neuen Lippenstift vorgestellt.

Die Geschäftsführerin von „Fenty Beauty“ präsentierte ihr neues Schmink-Utensil mithilfe eines Tutorial-Videos auf „YouTube“. In dem Clip sagte sie: „Wenn wir die besten Lipglosse und Gloss Bombs nehmen würden und alle diese Töne in einen Lippenstift packen könnten, das habe ich mir dabei vorgestellt. Das ist unser ‚Slip Shine Sheer Shiny‘-Lippenstift. Er lässt sich so einfach auftragen und ist wirklich gut tragbar und fühlt sich federleicht auf den Lippen an.“ Wer Lust hat, den „Slip Shine Sheer Shiny“-Lippenstift auszuprobieren, muss einfach mal auf „fentybeauty.com“ vorbeischauen.

Rihanna trickst Männer übrigens gerne mit Lippenstift aus.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos