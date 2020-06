Rihanna und ihre ausdrucksstarken Frisuren

Heute kurz und blond, morgen lang und wallend: Rihanna liebt es, sich durch ihre jeweilige Frisur auszudrücken.

Das hat jetzt ihr Haarstylist Yusef gegenüber „Glossy“ verraten. Auf die Frage, welche Frisur er an der Sängerin am liebsten mochte, meinte er: „Sie sind alle meine Babys. Sie sind alle Trend-setzende Kunstwerke. Wir mögen es, Spaß zu haben, zu kreieren. Wir mögen es, uns so auszudrücken.“

Rihanna und Designerin A Sai Ta verkaufen übrigens ihr pinkes Schnürkleid für die „Black Lives Matter“-Bewegung.

