Rihanna verkauft pinkes Schnürkleid für Black Lives Matter

Als Rihanna in einem pinken Schnürkleid durch ihren Garten stolziert ist, hat das Millionen von Likes eingebracht. Und genau dieses Kleid können sich jetzt ihre Fans kaufen und damit gleichzeitig noch etwas Gutes tun. Alle Einnahmen kommen drei Wohltätigkeitsorganisationen zugute: Black Lives Matter, Solace Women’s Aid und The Voice of Domestiv Workers.

Designerin A Sai Ta verkündete nämlich auf ihrer „Instagram“-Seite: „Niemand sonst hat dieses Kleid außer mir und Riri. Wir werden dieses ikonische Kleid exklusiv für drei Wohltätigkeitsorganisationen produzieren. Ihr könnt dieses Kleid also endlich auch habe.“

Das Kleid selbst kostet 300 Pfund inklusive Versandkosten. Es soll weltweit versendet werden.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos