Roachford: Sein gefühlvoller Sommersong

Mit seiner aktuellen Single „Give It Up and Let It Go” zollt Roachford der Soul-Musik der 70er Tribut.

Der Sänger selbst sagte laut „networking Media“ dazu: „‘Give It Up and Let It Go‘ ist eine Anspielung auf die Soul-Musik der siebziger Jahre, die ich immer so sehr geliebt habe… es ist mein gefühlvoller Sommersong.“ Das Stück ist ein weiterer Vorbote aus seinem kommenden Album „Twice in a Lifetime“. Eigentlich sollte die Platte bereits im April erscheinen, doch die Coronavirus-Pandemie hat Roachford einen Strich durch die Rechnung gemacht, so auch seinen geplanten Shows. Der 55-Jährige meinte: „Ich hatte mich so auf die Shows gefreut. Allerdings haben Umstände, auf die niemand Einfluss hat, dies unmöglich gemacht, aber das Wichtigste im Moment ist, dass wir in diesen schwierigen Zeiten aufeinander aufpassen. Wir überstehen diesen Sturm, ‘cos this show will go on.“

„Twice in a Lifetime“ erscheint jetzt übrigens am 11. September. Hier die Tracklist:

01. High On Love

02. Love Remedy

03. Too Much To Lose

04. Give It Up And Let It Go

05. Roachford & Beverley Knight – What We Had

06. Won’t Think Twice

07. So Long

08. Are You Satisfied?

09. The Truth Hurts Too Much

10. Gonna Be The One

11. Once In A Lifetime

12. Written In My Heart

13. You’re The One

